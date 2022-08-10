中國監管半導體業多人落馬 關聯公司急聲明切割

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（中央社記者吳柏緯上海10日電）中國半導體產業近期颳起監管風暴，多名企業高層相繼落馬，業界人人自危。監管部門於9日通報華芯投資的高層杜洋和楊征帆被查後，多家關聯公司隨即發布聲明切割。

中國半導體行業大地震，繼晶片業大老路軍、丁文武等人之後，監管部門於9日通報，華芯投資管理有限責任公司（華芯投資）前總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆、投資二部前總經理劉洋等人因涉違法違紀遭查。

據統計，今年7月至今，至少已有6名和中國國家積體電路產業投資基金（國家大基金）相關的業界高層被查。

據第一財經報導，楊征帆不止在華芯投資任職，同時也身兼6家在A股科創板上市的晶片公司董事。

消息傳出後，這幾家企業在9日晚間接續發布聲明，強調楊征帆因嚴重違紀違法而被調查無法正常履職，但不會對公司生產經營和董事會規範運作、財務狀況等方面產生影響。

此外，也有部分企業在公告中強調，楊征帆除董事外未擔任公司其他任何職務，不參與公司日常經營管理，不會對公司生產經營產生影響。切割意味濃厚。

報導引述業內人士表示，楊征帆接受調查應該是與日前路軍被查相關。

路軍曾參與管理大基金。大基金按照所有權、管理權分開的原則，擁有兩層管理架構，由大基金委託華芯投資為唯一管理人，承擔基金投資業務。中共中紀委於今年7月15日公布，路軍涉嫌嚴重違紀違法受查。（編輯：周慧盈）1110810