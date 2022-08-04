車廠急討25片晶圓 魏哲家：台積電接單2.5萬片起跳

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電積極協助客戶解決車用晶片荒難題，據路透社報導，台積電總裁魏哲家曾接到車廠高層致電，表示急需25片晶圓，由於台積電接單以2.5萬片起跳，魏哲家回說「難怪你得不到支援」。

報導指出，魏哲家說，車用晶片荒爆發前，從未接過車廠高層致電；過去2年，接到許多車廠高層電話，表現得像是最好的朋友。

魏哲家提到，曾有車廠高層致電，表示急需25片晶圓，由於台積電的接單規模多是以2.5萬片起跳，向對方說「難怪你得不到支援」。

台積電多次表示，汽車產業供應鏈具有自己的庫存管理方式，既長又複雜，從晶片製造到汽車生產至少需要6個月時間，中間也經過多層供應商。

為協助客戶解決晶片供應面臨的挑戰，台積電去年初將支援車用電子客戶的產能需求列為首要考量，罕見地進行動態調整、重新分配晶圓產能，支援全球汽車產業。

報導指出，車廠在經歷過晶片荒所苦後，除紛紛自行開發晶片，並與半導體業者合作，強化車用晶片掌握度。（編輯：張良知）1110804