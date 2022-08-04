更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
政治

裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
裴洛西訪韓 尹錫悅政府應對引發朝野罵戰
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 產經

車廠急討25片晶圓 魏哲家：台積電接單2.5萬片起跳

2022/8/4 20:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹4日電）台積電積極協助客戶解決車用晶片荒難題，據路透社報導，台積電總裁魏哲家曾接到車廠高層致電，表示急需25片晶圓，由於台積電接單以2.5萬片起跳，魏哲家回說「難怪你得不到支援」。

報導指出，魏哲家說，車用晶片荒爆發前，從未接過車廠高層致電；過去2年，接到許多車廠高層電話，表現得像是最好的朋友。

魏哲家提到，曾有車廠高層致電，表示急需25片晶圓，由於台積電的接單規模多是以2.5萬片起跳，向對方說「難怪你得不到支援」。

台積電多次表示，汽車產業供應鏈具有自己的庫存管理方式，既長又複雜，從晶片製造到汽車生產至少需要6個月時間，中間也經過多層供應商。

為協助客戶解決晶片供應面臨的挑戰，台積電去年初將支援車用電子客戶的產能需求列為首要考量，罕見地進行動態調整、重新分配晶圓產能，支援全球汽車產業。

報導指出，車廠在經歷過晶片荒所苦後，除紛紛自行開發晶片，並與半導體業者合作，強化車用晶片掌握度。（編輯：張良知）1110804

魏哲家
台積電本季毛利率受惠匯率但擔心電價 長期看超過53% 劉德音：台積電美國廠成本高於預期 無合資計畫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
傳英特爾產品遞延影響3奈米擴產 台積電：依計畫進行