台積電2奈米2025年量產 魏哲家：會是最好技術

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（中央社記者張建中新竹30日電）晶圓代工廠台積電總裁魏哲家今天表示，2奈米將於2025年量產，將是密度最小、效能最好的技術。他並強調，台積電絕對不會與客戶競爭。

台積電2022台灣技術論壇今天在新竹國賓大飯店舉行，這是台積電台灣技術論壇連續2年以線上方式舉行後，首次恢復舉辦實體論壇。魏哲家以「新的世界、新的契機」為題發表演說。

魏哲家指出，台積電3奈米製程技術的發展有很多困難，現在將要進入生產，有好多客戶踴躍合作，使得工程能力有點不足，正在努力中。

他強調，台積電3奈米還是沿用鰭式場效電晶體（FinFET）架構，這是經過考慮良久，製程技術推出不是好看，是要實用，要協助客戶讓產品持續推進。

魏哲家並表示，2奈米將於2025年量產，會是密度最小、效能最好的技術。

魏哲家說，台積電研發人員有2000多人，有能力設計產品，不過台積電絕對沒有自己產品，會與客戶合作，不用擔心台積電會搶客戶的設計，客戶成功以後台積電才可能成功。

他表示，台積電的競爭對手就不敢這麼說，不管客戶有沒有成功，競爭對手還是會有自己的產品。台積電希望能永遠與客戶在一起、永遠成功。（編輯：郭無患）1110830