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台積電技術領先半導體業 蔣尚義：文化是成功關鍵

2022/8/11 21:24（8/11 21:51 更新）
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台積電製程技術不斷推進，下半年3奈米將量產，在半導體技術居領先地位。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電製程技術不斷推進，下半年3奈米將量產，在半導體技術居領先地位。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹11日電）台積電製程技術不斷推進，下半年3奈米將量產，在半導體技術居領先地位。台積電前共同營運長蔣尚義認為，文化是台積電成功的關鍵之一。

蔣尚義先前接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談，回想他剛進入台積電時，研發團隊只有120人，成員經驗也不足，英特爾（Intel）每個世代製程技術的效能都優於台積電。

他說，為了突破各種技術的難關，研發團隊人員長時間工作，並加快學習曲線。其他公司推進一個世代要花2年，台積電只要1年半就辦到。

蔣尚義表示，他在台積電的最後2年曾發起「先進電晶體領先」計畫，希望效能能趕上並超越英特爾，但計畫失敗，沒能趕上英特爾。

台積電如今已生產5奈米，已後來居上，英特爾還停留在10奈米，蔣尚義說，英特爾確實摔了一大跤。不過，他認為英特爾其實只是有點落後。

蔣尚義表示，台積電在研發方面並沒有做任何特別或偉大的事情，也沒犯下重大錯誤；英特爾可能犯了一些錯，也缺乏彈性。

蔣尚義認為，文化是台積電成功的關鍵原因之一。他指出，比如半夜設備故障，只要一通電話，工程師就會處理，不會抱怨。

他還提起台積電在美國奧勒岡州設廠的經驗，為了提升營運效率，台積電將台灣員工派過去，負責的副總經理逐一將人選叫進辦公室，要求3週後備妥簽證和護照，這些人3週後就一同搭機飛往美國。若是美國公司，可能要花上6個月。

台積電創辦人張忠謀今年4月參加美國智庫布魯金斯學會（Brooking Institution）的podcast節目時，也談到奧勒岡廠的情況。他說，這廠經過營運效能改善可以獲利，但同樣的產品，成本比起台灣廠高出50%，因此沒有擴大規模。張忠謀強調，美國擁有最佳的設計能力，但在製造方面，單位成本高，恐難以在世界市場競爭。（編輯：張良知）1110811

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