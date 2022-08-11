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蔣尚義：加入中國中芯決定錯誤 是一生中愚蠢的事
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蔣尚義：加入中國中芯決定錯誤 是一生中愚蠢的事

2022/8/11 17:56（8/11 18:13 更新）
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台積電前共同營運長蔣尚義（圖）3月接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談，表示加入中芯是個錯誤決定。（中央社檔案照片）
台積電前共同營運長蔣尚義（圖）3月接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談，表示加入中芯是個錯誤決定。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹11日電）台積電前共同營運長蔣尚義兩度進出中國晶圓代工廠中芯國際，震撼半導體業界。他在今年3月接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談，表示加入中芯是個錯誤決定，也是一生中做過愚蠢的事情之一。

蔣尚義2013年自台積電二度退休後，於2016年擔任中芯獨立董事。由於過去他是台積電的研發大將，且中芯是大陸重點扶植的半導體廠，是台積電的競爭對手，蔣尚義加入中芯，引起各界高度關注，議論紛紛。

蔣尚義在訪談中說，他會加入中芯主要是台積電老同事、前中芯執行長邱慈雲請他幫忙。由於事涉敏感，後來改邀他擔任獨立董事，也有獲得台積電創辦人張忠謀首肯。

蔣尚義於2019年卸下中芯獨立董事職務後，轉往武漢弘芯擔任執行長；不久武漢弘芯爆發財務問題，蔣尚義於2020年底回鍋擔任中芯副董事長及執行董事，不到1年時間，他在2021年再度請辭，離開中芯。

回顧過去，蔣尚義表示，加入中芯是個錯誤。他說，人的一生中有時會做出蠢事，加入中芯是他做過的蠢事之一。

蔣尚義表示，由於美國的制裁，中芯無法購買先進製程設備，無法生產7奈米；蔣尚義透露，他的美國公民身分，讓他不被信任。

除了談論參與中芯的緣起，蔣尚義還在訪談中提及10年前產業合作發展18吋晶圓的一段歷史。他說，台積電因為發現這會讓自身與英特爾（Intel）和三星（Samsung）競爭喪失優勢，決定將18吋晶圓發展計畫喊卡，全力投入12吋晶圓先進製程，今天才能在先進製程競賽中領先。（編輯：林淑媛）1110811

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