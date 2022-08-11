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揭向張忠謀報告秘訣 蔣尚義：不直接說結論的人會很痛苦

2022/8/11 19:24（8/11 19:44 更新）
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台積電前共同營運長蔣尚義（圖）日前透露，向台積電創辦人張忠謀報告一定要直接說結論，不然「你會很痛苦」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹11日電）台積電前共同營運長蔣尚義先前接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談時，透露與台積電創辦人張忠謀共事的秘辛。他說，向張忠謀報告要直接說結論，不然「你會很痛苦」，他會責備所有一切，還會撕了報告，叫你出去。

蔣尚義在訪談中說，張忠謀要求下屬報告，會有很高的期望，期待下屬能將負責領域中最重要的事告訴他，而且是他不知道的事。

蔣尚義以自己是個工程師為例表示，他會提供並說明文件，「問題在這，這是我的實驗，我的方法、資料，我這麼解讀，然後是結論」。

蔣尚義說，若用上述方式向張忠謀報告，「那你就麻煩大了」。張忠謀會完全失去耐心，30分鐘的報告，他在前5分鐘就迷失了，會覺得浪費了5分鐘，之後的25分鐘「你會很痛苦」，他會責備所有一切，還會撕了報告，叫你出去。

蔣尚義認為，向張忠謀報告要逆向操作，直接告訴他結論，他會認為30分鐘有所回報，接著會非常有耐心聽細節。蔣尚義說，這是自己花了4、5年時間才搞懂的秘訣。（編輯：林淑媛）1110811

台積電創辦人張忠謀。（中央社檔案照片）
台積電創辦人張忠謀。（中央社檔案照片）
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