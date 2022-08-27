地緣政治緊張升高 半導體業者：國家需要大戰略

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國際地緣政治緊張情勢升高，國內半導體業者表示，在美中兩國角力之下，廠商經營更趨複雜及挑戰，國家應有大戰略。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張建中新竹27日電）國際地緣政治緊張情勢升高，國內半導體業者表示，在美中兩國角力之下，廠商經營更趨複雜及挑戰，國家應有大戰略，政府與企業互相配合，爭取國家最大利益。

IC設計業者說，美中兩國各自要零組件「去中化」和「去美化」，美國在晶片法案中附加條款，要求接受補助的廠商未來10年不得前往中國擴大生產比28奈米製程先進的晶片，就是「要大家選邊站」。

美國晶片法案將為美國半導體生產挹注超過500億美元政府補貼，推動美國半導體在地製造，引發外界憂心美國有意降低對台灣的依賴，可能削弱台灣半導體產業的競爭優勢。

業者表示，去美國設晶圓廠當然不好，台積電創辦人張忠謀曾說，美國製造成本太高，人才也不夠。如果都在台灣製造，國際對台灣的重視度、關注度會更高。

台積電已赴美國亞利桑那州設廠，是否應該接受美國補助引發各界熱烈討論，台積電前法務長杜東佑日前接受媒體訪問建議台積電不要接受補貼，畢竟台積電不是那麼需要那筆錢。

業者持不同看法，他說，台積電當初會去美國亞利桑那州設廠的前提就是預想美國有補助，美國補助「該拿就拿」，不拿是代表選邊要選中國嗎？去美國投資、又選中國，恐會陷入「兩邊不是人」的窘境。

市場日前傳出，台積電有意擴大美國投資，評估投資興建第2座晶圓廠。業者表示，這一重大決策，台積電要好好斟酌，不是美國要你加碼就加碼，要量力而為。

另一名半導體業界人士說，美國晶片法案補助金額不是重點，關鍵是在立場的表明，「你站哪邊」；如果不拿補助，是否意味著對中國還抱有期待。廠商決策是愈來愈痛苦與複雜，已超越原本商業本質。

針對美國號召台灣、日本及韓國共組晶片四方聯盟，業者表示，這是美國在地製造的強化版，因為美國在地製造短期內沒辦法立即見效，希望藉由晶片四方聯盟來控制與管理，這是美國的長臂管理。

業者說，美、台、日、韓每個國家利益不盡相同，晶片四方聯盟有點像在談貿易協定，透過機制、系統方法來討論協調四國政府在執行細則或地區法令上互相約束，及進一步深化。

至於加入聯盟的利弊得失，業者表示，有時候權衡利弊，是考量你會不會損失更大；如果不參加聯盟，可能在美國失去更大的市場。

業者強調，國家要有大戰略，不能只是配合人家的戰略，要在配合過程中看能夠要到什麼。廠商與政府應互相配合，以智慧的方法，獲得國家最大利益。（編輯：翟思嘉）1110827