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美中科技戰 晶片大廠新思科技轉移投資到越南

2022/8/26 22:14
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（中央社胡志明市26日綜合外電報導）美國針對中國而擴大先進半導體技術出口管制之際，美國晶片軟體製造商新思科技（Synopsys）表示，公司正把投資和工程師培訓轉移到越南，中國仍是重要市場，但新思必須小心應對。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，新思科技是主導電子設計自動化（EDA）、晶片設計軟體全球市場的少數幾家美國企業之一，公司今天宣布，將在越南培訓電機工程師，並向越南捐贈晶片設計中心的軟體許可證。

據報導，電子設計自動化產業規模比半導體製造還要小，但正成為美中晶片戰爭的關鍵戰線。

蘋果公司（Apple）和日本消費性電子產品廠商Panasonic等製造商紛紛湧入越南，但晶片業的成長一直很緩慢，直到兩年前晶片大廠英特爾（Intel）和三星（Samsung）等企業開始加速投資。

新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲表示，透過跟外國企業合作，越南可以開始設計成熟的積體電路，可以用於冰箱和空調設備。

美國商務部8月12日擴大阻止向中國出口的實體清單，EDA軟體也包括在內。新思科技曾指出，美國在這個產業擁有97%的全球市場占比。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳正健）1110826

李明哲
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