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台積電亞利桑那州廠移機典禮 龔明鑫確定出席

2022/11/30 11:11（11/30 11:47 更新）
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國發會主委龔明鑫11月30日表示，會以台積電董事身份出席台積電美國亞利桑那州廠移機典禮。（中央社檔案照片）
國發會主委龔明鑫11月30日表示，會以台積電董事身份出席台積電美國亞利桑那州廠移機典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北30日電）國發會主委龔明鑫今天表示，會以台積電董事身份出席台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行的首批機台設備到廠典禮，屆時也可能順道拜訪一些美國西岸企業。

台積電美國亞利桑那州5奈米廠自2021年動工至今約18個月，今年12月6日將邀請客戶、供應商、學界和政府代表一同慶祝首批機台設備到廠（First tool-in）的重要里程碑。

龔明鑫今天出席「2023投資趨勢論壇」活動時，證實他也會出席台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行的首批機台設備到廠典禮。（編輯：林淑媛）1111130

#台積電
#龔明鑫
#美國亞利桑那州廠
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