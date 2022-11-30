台積電亞利桑那州廠移機典禮 龔明鑫確定出席
2022/11/30 11:11（11/30 11:47 更新）
國發會主委龔明鑫11月30日表示，會以台積電董事身份出席台積電美國亞利桑那州廠移機典禮。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇思云台北30日電）國發會主委龔明鑫今天表示，會以台積電董事身份出席台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行的首批機台設備到廠典禮，屆時也可能順道拜訪一些美國西岸企業。
台積電美國亞利桑那州5奈米廠自2021年動工至今約18個月，今年12月6日將邀請客戶、供應商、學界和政府代表一同慶祝首批機台設備到廠（First tool-in）的重要里程碑。
龔明鑫今天出席「2023投資趨勢論壇」活動時，證實他也會出席台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行的首批機台設備到廠典禮。（編輯：林淑媛）1111130
延伸閱讀孫曉雅：台積電赴美設廠是市場導向決定駁半導體去台化 張忠謀：羨慕嫉妒的人非常多外派工程師赴美遭指掏空人才 台積電：沒這疑慮台積電魏哲家：高雄廠7奈米僅暫時延後 不會改製程傳亞利桑那州廠移機典禮邀拜登 台積電未證實
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
孫曉雅：台積電赴美設廠是市場導向決定