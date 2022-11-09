台積電高雄7奈米廠進度放緩？經長：沒有說不做

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外傳台積電高雄7奈米廠設置進度放緩，經濟部長王美花9日備詢表示，台積電確實受終端需求下降影響，但「沒有說不做，只是沒有像之前那麼急」。中央社記者王騰毅攝 111年11月9日

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（中央社記者曾智怡台北9日電）外傳台積電高雄7奈米廠設置進度放緩，經濟部長王美花今天備詢表示，台積電確實受終端需求下降影響，但「沒有說不做，只是沒有像之前那麼急」，相關水電計畫照舊，並與高雄市保持密切合作。

台積電總裁魏哲家在10月法說會指出，受到手機、PC等部分客戶需求下滑，台積電第4季7奈米及6奈米製程投片遞延，影響產能利用率，預估會持續到明年上半年。台積電高雄廠原本規劃2座廠，有7奈米及28奈米製程，魏哲家表示，28奈米部分將按進度進展，7奈米方面則略有調整。

民進黨立委賴瑞隆今天在立法院質詢指出，傳出台積電7奈米廠暫緩，但高雄期待很久，水電土地都準備好，應照期程來走。經濟部長王美花回應，這部分還需和台積電了解，但高雄設廠不會生變。

王美花會後接受媒體訪問補充，7奈米主要應用在智慧手機、筆電，這陣子確實因國際情勢、中國清零政策影響，消費需求下降，「（台積電）沒有說不做，只是沒有像之前那麼急」。她強調，相關水電計畫都照舊，並與高雄市政府保持密切合作。（編輯：楊蘭軒）1111109