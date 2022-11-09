1奈米廠落腳龍科3期？ 國科會：台積電應該有意願

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）台積電1奈米廠是否確定落腳竹科龍潭園區3期，國科會主委吳政忠今天說，龍科3期正式籌設計畫預計2023年8月出爐，在整項計畫通過後2年，廠商即可選地、建廠；至於台積電1奈米廠是否進駐，吳政忠說，「應該有意願」。

立法院教育及文化委員會今天審查國科會112年度預算案，邀請吳政忠報告國科會及相關單位預算案，並進行詢答。

國民黨立委萬美玲詢問，台積電1奈米廠傳將落腳竹科龍潭園區，目前龍潭園區3期擴建計畫是否已確定，何時可讓廠商進駐。吳政忠說，龍科3期擴編一定會開始，其先導計劃預計11月底出爐，並送行政院審查。

吳政忠說明，待行政院通過先導計劃後，預計2023年8月就會有正式的籌設計畫，後續還要再進行都市計畫、環評等程序，估計整項計畫通過後的2年，能開放讓廠商選地、建廠。

萬美玲問若台積電1奈米廠要進駐，水、電供應是否已準備好，吳政忠回應，經濟部長王美花自一年前就開始討論此事，當園區籌設計畫出來，都會先確定好水電供應無虞後，才宣布要啟動擴區。

萬美玲追問，能否明確說明台積電是否真的要來設1奈米廠，吳政忠並未對此直接回應，但表示他以國科會主委身份，當然要將半導體最先進製程留在台灣，若龍科三期確定，當然會招商，也當然希望台積電能來。

萬美玲再問台積電到底有無此意願，吳政忠表示「應該有意願」，但他也表示有些事不能在這邊直接說，因為牽涉到私人公司的營業機密。

萬美玲見狀追問，若台積電設廠涉及商業機密，但行政院長蘇貞昌、王美花等人都已公開宣布此事，並問吳政忠一個人守此秘密是否會孤單；吳政忠則說，站在國科會主委角色，「就要可以耐得住孤單」。（編輯：林淑媛）1111109