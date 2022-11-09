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台積電3天股價大漲35元 市值激增9075億元

2022/11/9 13:52
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（中央社記者張建中新竹9日電）台積電今天股價開高走高，終場收在417元，大漲18元，近3個交易日共彈升35元，市值激增新台幣9075億元。

台積電近日多空消息紛傳，市場傳出受聯發科及超微（AMD）等客戶砍單影響，台積電7奈米產能利用率恐跌破5成。此外，隨著超微及聯發科等客戶接連推出5奈米和4奈米新產品，市場也傳出台積電5奈米接單暢旺。

有關7奈米產能鬆動一事，台積電於10月法人說明會中表示，因智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，第4季7奈米及6奈米產能利用率恐將下滑。

台積電調整7奈米及6奈米資本支出，將今年資本支出降至360億美元。外資預期，台積電2023年資本支出可能進一步降至300億美元，將有助毛利率維持在53%以上水準。

外資並預期，英特爾（Intel）於2024年部分3奈米中央處理器（CPU）將委由台積電代工，將帶動台積電2024年3奈米製程營收比重躍升至17%。

台積電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，收在417元，上漲18元，近3個交易日共大漲35元，市值增加9075億元，攀高至10.81兆元。（編輯：張均懋）1111109

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