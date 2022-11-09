英國貿政策副大臣：台灣是印太重要夥伴 半導體尤重

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（中央社記者曾智怡、黃雅詩台北9日電）目前在台灣訪問的英國國際貿易部副大臣韓斯下午將主持第25屆台英經貿對話；他受訪強調，台灣是英國在印太戰略極為重要的夥伴，樂見雙方在半導體、離岸風電、金融科技等領域擴大合作，「半導體尤其是重中之重」。

韓斯（Greg Hands）主管貿易政策，台灣是他10月上任以來出訪的首站，他今天將拜會總統蔡英文，並與經濟部共同主持第25屆台英經貿對話。

韓斯早在1991年便來過台灣（探望手足），他8日接受中央社專訪表示，當時台灣仍是開發中的經濟體，這30年來經濟大幅成長，一躍成為全球人均GDP最高、市場經濟最成功的國家之一，尤其台灣目前製造尖端晶片的全球市占率達92%，無疑是全球供應鏈的「關鍵隊員」（key player），也是英國重要策略貿易夥伴。

根據英國官方統計數據，台英雙邊貿易總額去年超過83億英鎊（約新台幣3020億元），達歷史新高。

韓斯指出，化合物半導體（Compound Semiconductor）是英國的強項，英國在南威爾斯區域有很多研發製造群，頂尖研究機構英國化合物半導體應用創新中心（CSA Catapult）也位在南威爾斯，2020年CSA Catapult更和台灣工研院簽署合作備忘錄，並持續交流，「台灣顯然是全方位的重要合作夥伴，半導體尤其是重中之重」。

對於是否有意吸引台積電等特定廠商赴英投資，韓斯說，「我們不會試圖搬走任何人的生產線」，但當然歡迎更多投資。

韓斯表示，英國是歐洲外國直接投資最大、最成功的市場，然而，台灣對英國一直處於投資不足（under invested）狀態，「但英國有很多台灣需要的東西」，像是技能基礎、一流大學、高科技企業、高品質人力，甚至世界排名前10的大學，有4所就在英國。

他強調，「英國不會在市場喊話，要求台灣把某產業搬過來」，英國的作法是維持極具吸引力的投資環境，以促進更多台商進駐。

面對目前地緣政治不確定性，可能阻礙後疫情經濟發展，韓斯表示，台英雙方將共同努力打造良好供應鏈，迎接全球更多商業活動。

他特別點出綠能合作，英國再生能源資源是挪威以外，歐洲最豐富的國家，而台灣正面臨能源供應挑戰，相信在離岸風電、氫能等領域，英國均能為台灣提供「巨大幫助」，以達到2050淨零碳排目標。

韓斯昨天造訪位於苗栗外海的海能風電（Formosa 2）離岸風場，此案是由英國出口融資（UK Export Finance）計畫所支持，目前已有超過10家英商參與。

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不只如此，金融科技（fintech）部分，英國盼推動與台灣在網路安全、財富管理、綠色科技金融、資料分析等領域的合作機會，韓斯說，「實在有太多我們可以、而且應該合作的領域」。

英國自脫歐後積極連結印太地區，意即貫徹「向印太傾斜」（The Indo-Pacific tilt）政策，韓斯強調，台灣是英國在印太戰略極為重要的夥伴，也是「志同道合的朋友（natural friend）」；回想初訪台灣至今已30多年，韓斯對台灣經濟、社會發展，尤其是民主價值觀的堅持印象深刻，「我認為這在當今世界非常重要」。（編輯：郭無患）1111109