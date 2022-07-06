第4屆台英能源對話 促深化離岸風電、生質能合作

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（中央社記者曾智怡台北6日電）第4屆台英能源對話會議昨天舉行，經濟部今天表示，台英雙方在離岸風電港務推動政策、永續生質能、減碳政策等均有諸多討論，將持續深化能源與氣候變遷領域的合作。

經濟部能源局與英國在台辦事處於5日共同舉辦第4屆台英能源對話會議，經濟部長王美花、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）及英國商業、能源及產業策略部能源外交處處長史考特（Julie Scott）等出席。

會中也邀請專家代表，分享離岸風電港務推動政策、生質能角色、減碳政策等，雙方也將規劃進行電網轉型合作。

王美花表示，台灣為共同對抗氣候變遷，已宣示2050淨零轉型目標，並於今年3月提出具體的減碳路徑與12項戰略，其中視提高再生能源占比為重要關鍵之一；英國無論在淨零轉型或離岸風電都趨於領先，期望雙方未來持續在能源領域交換意見。

鄧元翰指出，台英日益增長的合作關係，在離岸風電領域最為明顯，目前已有36家英國企業在台灣設立營運據點，支持台灣產業在地發展，相信接下來的合作案將進一步深化雙方在能源與氣候變遷領域的合作。

針對港務基礎建設，能源局組長陳崇憲表示，經濟部預計在今年第4季釋出2026年至2027年共3GW裝置容量，政府也將台中港、安平港等規劃為風機預裝基地及後續運維基地。

至於生質能發展，台電公司電源開發處處長周如卿也在會中分享台電生質能發電規劃，並分析台英燃煤電廠的差異。史考特表示，相信台英可進一步加強在永續性生質能的合作。（編輯：翟思嘉）1110706