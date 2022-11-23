台積電擬在美國擴大投資 經長：最先進製程留在台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北23日電）經濟部長王美花今天表示，台積電美國5奈米廠要到2024年才量產，但是在台灣，3奈米已於南科試量產、2奈米在新竹整地，政府也為1奈米準備龍科3期土地，她為此信心喊話表示，「台積電最先進製程一定會留在台灣」。

王美花今天出席第31屆台灣精品獎頒獎典禮，在會前受訪時，她談及台積電先進技術留台、宏正科技停止出貨伊朗、八方雲集撤出中國、基本工資補貼方案出爐等議題。

王美花受訪時強調，「台積電最先進製程一定會留在台灣」。她解釋，台積電目前去美國設置的5奈米廠，預計要到2024年才量產。

王美花說，台積電3奈米現已在南科試量產；2奈米部分，也在新竹整地；對於1奈米製程，政府準備了竹科龍潭園區3期，要讓未來的1奈米廠進駐，所以「最先進的技術一定會留在台灣」。

談到晶片產能，王美花說，台灣目前整體晶片產量約為每月200萬片，台積電美國5奈米廠則為每月2萬片，這顯示台積電主要生產基地仍在台灣，台灣仍會是全世界最重要的晶片供應基地。

再者，王美花表示，政府提出產創條例10條之2修法，就是要讓台灣的半導體等產業的關鍵地位，能更加鞏固且創新。

談及宏正科技停止出貨伊朗，王美花表示，宏正賣給伊朗廠商的是一般電腦與相關零組件產品，該廠商並沒在清單上，但宏正主動發現產品可能遭轉售給有疑慮廠商，主動宣布停止出貨。

王美花強調，對上述議題，經濟部會與相關盟友及海關保持聯繫，若有疑慮，也會進行相關管制。

對於八方雲集撤出中國。王美花表示，最近確實有聽到實體餐飲業要撤出中國，這是因中國長期堅持清零政策、反覆封城，重傷實體經濟所致。

王美花說，不過台灣的廠商都很靈活，也會到其他國家多元布局，若廠商要回來台灣的話，政府也有相關投資方案能予以協助

針對明年的基本工資補貼方案，王美花說明，方案大原則是比照111年版，但內容更優惠。她說明，111年版本條件是衰退幅度要達20%，112年版只要衰退10%即可，補助期間同為6個月，只要符合資格者都可來申請。（編輯：潘羿菁）1111123