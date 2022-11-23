避免違反國際制裁 美媒：台灣宏正科技停止伊朗業務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

隨著美國加強對伊朗軍事與武器生產的審查，美國「國會山莊報」指出，台灣宏正自動科技公司（圖）已經停止與伊朗的業務。（圖取自宏正自動科技網頁aten.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）隨著美國加強對伊朗軍事與武器生產的審查，美國「國會山莊報」指出，台灣宏正自動科技公司已經停止與伊朗的業務，並調查是否違反國際制裁規定。

國會山莊報（The Hill）今天報導，在非營利組織「聯合反對核子伊朗」（UANI）提出擔憂後，宏正自動科技（ATEN International）已經立即停止接受來自伊朗的訂單，並停止向伊朗出口商品。

報導指出，「聯合反對核子伊朗」日前去函宏正自動科技，關切該公司與位於伊朗德黑蘭Raymond Computers的業務往來可能違反國際制裁規定。其援引希伯來媒體報導指出，在宣傳伊朗軍事試驗的YouTube畫面，其無人飛行載具（Unmanned aerial vehicle, UAV）、無人機上似乎出現宏正自動科技的標誌。

報導指出，Raymond Computers向宏正自動科技購買「鍵盤－影片－滑鼠」電腦終端機，這家公司似乎與伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有業務往來，可能違反美國對伊朗的制裁令。不過Raymond Computers與其負責人並未列入美國財政部制裁名單。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國會山莊報取得宏正自動科技回覆「聯合反對核子伊朗」的信函。宏正自動科技表示，正在進行內部調查，以確定該產品是如何以及為何被用於伊朗軍事使用，會立即停止接受來自伊朗的訂單以及對伊朗的出口，以展現對此議題的高度重視。

宏正自動科技在答覆國會山莊報的查詢時也表示，正在積極與「聯合反對核子伊朗」合作。宏正自動科技致力於遵守有關出口管制相關法律與規範，也會對自家產品進行全面檢查，確定是否被誤用於武器或爆炸裝置。（編輯：高照芬）1111123