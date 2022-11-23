宏正：產品未用於軍事武器 標誌沒出現在伊朗無人機
2022/11/23 12:52（11/23 13:24 更新）
宏正自動科技公司23日表示，宏正的產品沒有運用在軍事武器，公司標誌也沒出現在伊朗的無人飛行載具。（圖取自facebook.com/ATEN.International）
（中央社記者潘智義台北23日電）宏正自動科技公司今天表示，宏正的產品沒有運用在軍事武器，停止產品出口到伊朗與軍事無關，公司標誌也沒出現在伊朗的無人飛行載具。
美國國會山莊報（The Hill）今天報導，在非營利組織「聯合反對核子伊朗」（UANI）提出擔憂後，宏正自動科技（ATEN International）已經立即停止接受來自伊朗的訂單，並停止向伊朗出口商品。
宏正接受電訪表示，雖然之前產品曾出口到伊朗，但也沒運用到軍事武器上，所以媒體的報導有誤。
針對希伯來媒體報導，在宣傳伊朗軍事試驗的YouTube畫面，其無人飛行載具（Unmanned aerial vehicle, UAV）、無人機上似乎出現宏正自動科技的標誌。宏正自動科技也嚴正否認。（編輯：翟思嘉）1111123
延伸閱讀美國：伊朗對核協議的最新回應不具建設性伊朗原子能組織電郵外洩 駭客發聲明支持抗議者烏克蘭揭俄軍施虐基地 傳伊朗將助俄製無人機美國對俄羅斯軍事供應鏈祭制裁 台灣銳元科技在列銳元科技銷俄軍用半導體 經部：不再發輸出許可證
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。