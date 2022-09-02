美國：伊朗對核協議的最新回應不具建設性

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國今天表示，伊朗就扭轉核子協議所給的最新回應「不具建設性」。經為美伊居間奔走斡旋後，歐盟原本昨天已對救回伊朗核子協議抱持樂觀，如今看似仍有不確定性。

法新社報導，經歷1年半牛步化的外交折衝後，在美伊間穿梭的歐盟8月終於化解僵局；美方的回應是目前的最新進展。

歐盟原本希望能在8月8日敲定救回伊朗核子協議的最終版本。伊朗2015年與美、俄、中、德等各方達成核子協議，但華府於總統川普任內悍然片面退出，重新對伊朗祭出制裁。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）今晚在華府說：「我方證實已經由歐盟收到伊朗的回應。我們正在研究，未來也會透過歐盟做回應，可惜伊朗方面的回應不具建設性。」

美國拒絕公開討論細節，但雙方的爭議包括伊朗堅持要求聯合國原子能總署（IAEA）需終止對2015年核協議生效前的3個未申報場址調查；相關地點被懷疑從事核能研究。

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如美國總統拜登重返伊朗核協議，有可能放寬對伊朗制裁，但條件是伊朗必須嚴格遵守核協議相關規定。一旦美國結束川普時期對伊朗石油的制裁，未來幾個月伊朗每天都有望多賣100多萬桶石油，以緩和全球因為俄烏戰爭而飆升的原油價格。

儘管美國國內共和黨國會議員與盟國以色列都強烈反對，拜登上任後仍以恢復伊朗核協議為主要目標。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1110902