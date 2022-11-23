電動車生態系改變 王美花：台灣有望搶進大廠供應鏈【專訪】

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經濟部長王美花表示，進入電動車時代，生態系出現改變，傳統內燃機改用馬達，也要充電樁，電動車要跟電連結，電子、電機剛好是台灣的強項，讓台廠有機會打進國際大廠供應鏈。中央社記者王騰毅攝 111年11月23日

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（中央社記者張建中、鄭鴻達台北23日電）電動車時代來臨，汽車產業生態系出現改變，由於很多零件需要與電連結，經濟部長王美花表示，這為台灣創造打進國際大廠供應鏈的機會，台灣晶片廠也可望爭食各種應用商機。

隨著各國紛紛擬定傳統燃油車退場時間表，電動車發展前景備受矚目，國內外廠商紛紛大舉展開布局，其中，國內以鴻海集團動作相對積極，集結來自晶片、零組件及車廠等領域業者，共組MIH平台，期能加速創新，降低成本和縮短開發週期，開創更多電動車商機。

王美花今天接受中央社專訪表示，汽車產業非常重視安全，生態系相當穩定，過去零組件廠難以打進產業鏈。進入電動車時代，生態系出現改變，傳統內燃機改用馬達，也要充電樁，電動車要跟電連結，電子、電機剛好是台灣的強項，讓台廠有機會打進國際大廠供應鏈。

為了讓台灣各領域業者深耕多時的成效能被看見，並達到群聚效果，王美花說，經濟部將智慧面板、後視鏡及車裝等業者結合起來，向國際推廣。

王美花表示，電動車新增許多功能，如自駕車等，台灣半導體產業具有堅強實力，晶片設計業者很有機會爭搶各類車用晶片商機。

王美花說，政府鼓勵成立各式各樣的聯盟，產業界互相學習，此外，國際半導體產業協會（SEMI）發表SEMI AutoIC Master車用晶片指南，對爭取商機很有幫助。

SEMI車用晶片指南倡議人之一的聯電前副董事長宣明智說，電動車來勢洶洶，需要一個資訊告訴車廠，台灣能夠做甚麼。車用晶片指南就是要讓全世界車廠等需要用到晶片的廠商，充分了解台灣能夠做甚麼事。廠商結伴而行，讓全世界知道，台灣在電動車領域將扮演最重要的角色。

國內包括旺宏、原相、凌陽、聯陽、鈺創、義隆電、芯鼎、盛群及揚智等多家半導體廠一同參與SEMI車用晶片指南計畫，共搶車用市場商機。（編輯：楊凱翔）1111123