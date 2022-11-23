更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 產經

電動車生態系改變 王美花：台灣有望搶進大廠供應鏈【專訪】

2022/11/23 20:46（11/23 21:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經濟部長王美花表示，進入電動車時代，生態系出現改變，傳統內燃機改用馬達，也要充電樁，電動車要跟電連結，電子、電機剛好是台灣的強項，讓台廠有機會打進國際大廠供應鏈。中央社記者王騰毅攝 111年11月23日
經濟部長王美花表示，進入電動車時代，生態系出現改變，傳統內燃機改用馬達，也要充電樁，電動車要跟電連結，電子、電機剛好是台灣的強項，讓台廠有機會打進國際大廠供應鏈。中央社記者王騰毅攝 111年11月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中、鄭鴻達台北23日電）電動車時代來臨，汽車產業生態系出現改變，由於很多零件需要與電連結，經濟部長王美花表示，這為台灣創造打進國際大廠供應鏈的機會，台灣晶片廠也可望爭食各種應用商機。

隨著各國紛紛擬定傳統燃油車退場時間表，電動車發展前景備受矚目，國內外廠商紛紛大舉展開布局，其中，國內以鴻海集團動作相對積極，集結來自晶片、零組件及車廠等領域業者，共組MIH平台，期能加速創新，降低成本和縮短開發週期，開創更多電動車商機。

王美花今天接受中央社專訪表示，汽車產業非常重視安全，生態系相當穩定，過去零組件廠難以打進產業鏈。進入電動車時代，生態系出現改變，傳統內燃機改用馬達，也要充電樁，電動車要跟電連結，電子、電機剛好是台灣的強項，讓台廠有機會打進國際大廠供應鏈。

為了讓台灣各領域業者深耕多時的成效能被看見，並達到群聚效果，王美花說，經濟部將智慧面板、後視鏡及車裝等業者結合起來，向國際推廣。

王美花表示，電動車新增許多功能，如自駕車等，台灣半導體產業具有堅強實力，晶片設計業者很有機會爭搶各類車用晶片商機。

王美花說，政府鼓勵成立各式各樣的聯盟，產業界互相學習，此外，國際半導體產業協會（SEMI）發表SEMI AutoIC Master車用晶片指南，對爭取商機很有幫助。

SEMI車用晶片指南倡議人之一的聯電前副董事長宣明智說，電動車來勢洶洶，需要一個資訊告訴車廠，台灣能夠做甚麼。車用晶片指南就是要讓全世界車廠等需要用到晶片的廠商，充分了解台灣能夠做甚麼事。廠商結伴而行，讓全世界知道，台灣在電動車領域將扮演最重要的角色。

國內包括旺宏、原相、凌陽、聯陽、鈺創、義隆電、芯鼎、盛群及揚智等多家半導體廠一同參與SEMI車用晶片指南計畫，共搶車用市場商機。（編輯：楊凱翔）1111123

#王美花
#台灣
#宣明智
延伸閱讀
王美花：車用晶片設計是台灣很大機會專訪／電動車生態系改變 王美花：台灣有望搶進大廠供應鏈專訪／半導體在地化也是全球化 王美花：台灣3大優勢難複製國際大廠擴大投資 輝達將來台設物流中心擴編龍科3期、台版晶片法案 王美花：鞏固半導體領先【專訪】

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
華孚拓展大尺寸車載產品 看好電動車輕量化需求