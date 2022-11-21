王美花：車用晶片設計是台灣很大機會

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（中央社記者范正祥台北21日電）經濟部長王美花今天在立法院受訪指出，車用晶片設計是台灣很大機會，希望台灣的車用晶片設計能在國際上取得很好地位。

立法院經濟委員會審查「科技產業園區設置管理條例修正草案」等案，王美花列席備詢。

會前，媒體詢問，傳特斯拉、福特向台積電擴大下單一事。對此，王美花說，個別公司的商業問題，主管機關不方便說明。

不過，王美花表示，未來車用晶片本來就是一個比較大的成長機會，台灣在晶片供應扮演重要角色，車用晶片設計是台灣很大機會，也希望台灣的車用晶片設計能在國際上取得很好的地位。

另外，被問到行政院會17日通過產業創新條例第10條之2修正草案（台版晶片法草案），王美花對此表示，台灣半導體的發展，很多面向在討論，不僅是產業創新條例第10條之2修正草案，還有相關研發、群聚效應怎麼做得更好、人才問題等，全面性在做相關討論，也會跟相關的半導體企業做更深入的討論。

王美花指出，每個國家情況並不相同，例如日本已經很久沒有新設半導體廠，所以大量補貼；台灣已經有既有生態系，才在產業創新條例第10條之2作修改，未來在整個半導體的發展上，還有其他的面向，會陸續端出來。

此外，王美花回應媒體詢問時也提及，台灣半導體的發展，不斷優化生態系，目前超過上千家的供應鏈在台灣，目前沒有看到其他國家有辦法取代台灣。（編輯：張均懋）1111121