遭美誤送薩爾瓦多移民控獄中受虐 薩國總統否認

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）遭美國錯誤遣返至出生國薩爾瓦多的阿布雷戈賈西亞指控在薩國獄中受到酷刑，薩爾瓦多總統布格磊今天在社群媒體發文否認。阿布雷戈賈西亞6月初已被美國司法部帶回國。

路透社報導，阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）在昨天的一份法庭文件中，敘述他在薩國當地戒備森嚴的反恐怖主義監禁中心（CECOT）的親身經驗，以及遭遇嚴重的虐待。

他的律師說，由於受到虐待，阿布雷戈賈西亞在入獄的前兩週至少瘦了14公斤。虐待的行為包含但不限於嚴重的毆打、睡眠剝奪、營養不足與心理折磨。

布格磊（Nayib Bukele）今天在社群媒體發文駁斥這個說法。

布格磊說，阿布雷戈賈西亞沒有受到虐待，體重也沒有減輕，「如果他受到虐待，睡眠遭剝奪與挨餓，為什麼照片上看起來還不錯」。

布格磊的貼文附上阿布雷戈賈西亞被拘留時的照片與影片。

阿布雷戈賈西亞居住在馬里蘭州，妻子與孩子都是美國公民。儘管2019年移民法庭已作出裁定，由於可能受到幫派迫害而不將他遣送至薩爾瓦多，今年3月15日他仍遭遣返至薩爾瓦多。官員稱，「阿布雷戈賈西亞遭遣返是行政疏失」。

美國總統川普的批評者稱，這起案件證明川普政府優先加強驅逐行動而非正當程序。正當程序應遵循原則，無論是否為美國公民，只要是身在美國，就能在法庭上就政府對他們採取的行動提出抗辯。

川普誓言嚴厲打擊非法移民，並稱阿布雷戈賈西亞屬於一個名為MS-13的幫派。阿布雷戈賈西亞的律師團否認這項指控。

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美國司法部6月6日將阿布雷戈賈西亞帶回美國，在此之前，他被控與至少5名共犯合謀組成販運集團，非法將移民帶到美國。

阿布雷戈賈西亞並不認罪，目前被拘留在田納西州，案件仍在審理中。（譯者：吳柏緯/核稿：劉淑琴）1140704