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巴基斯坦邊境紛擾 軍方擊斃30名試圖越界武裝分子

2025/7/4 18:25
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（中央社伊斯蘭馬巴德4日綜合外電報導）巴基斯坦軍方今天表示，過去3天在西北部開柏普赫圖赫瓦省北瓦茲里斯坦地區擊斃30名試圖從阿富汗越界的武裝分子。該地區上週才發生自殺攻擊，導致16位巴國軍人喪命。

法新社報導，巴基斯坦軍方透過聲明指出，這些人隸屬於武裝團體「巴基斯坦塔利班」（Pakistani Taliban）或其附屬組織，聲明還指控印度支持這些武裝分子。

聲明還提到，安全部隊展現高度專業，成功阻止了潛在的災難，並繳獲大量武器、彈藥及爆裂物。

巴基斯坦軍方的行動是在開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）北瓦茲里斯坦（North Waziristan）地區進行，這個地區上週才發生「巴基斯坦塔利班」旗下派系發動的自殺炸彈攻擊，造成16名巴國軍人殞命。

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巴基斯坦總理夏立夫（Shahbaz Sharif）的辦公室今天透過聲明表示：「我們有決心殲滅國內一切形式的恐怖主義。」

總理辦公室的聲明也指稱，印度煽動巴基斯坦境內的武裝活動。（實習編譯：李香霆/核稿：陳彥鈞）1140704

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