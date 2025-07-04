國1五股交流道 調整北向出口動線

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）交通部高速公路局今天宣布，預計今年下半年配合國1五股交流道改善工程進展，國1平面北向出口動線將有所調整，往五股新莊及台64、台65線的用路人，須提前於國1北向「37公里」處駛出。

高公局所辦理的國1五股交流道改善工程，除了增設北向入口及北向出口匝道外，還針對國1北上泰山轉接道至五股交流道，及五股交流道北向出口往台64線匝道進行拓寬改善。

高公局今天召開記者會表示，國1五股路段因可供平面、高架相互轉換，且五股交流道北向出口可通往台64、台65及五股、泰山、新莊等地區，交通需求龐大且車流交織頻繁、動線複雜，導致經常發生壅塞。

高公局指出，透過上述改善工程將國1北上續行主線車輛與往五股出口車輛提前分流，同時將五股北向出口匝道由2車道拓寬為3車道，並增設高架匝道跨越楓江路通往新莊。

高公局表示，國1北上工程完工後，國1平面往五股出口用路人，須依出口專用及出口預告標誌等設施，在里程「37公里」處駛出主線，而高架往五股出口的用路人，則須於下泰山轉接道匝道時行駛右側車道，至平面後進入集散道駛出國道。

為確保主線與匝道車流能有效分流並減少交織衝突，高公局指出，泰山轉接道至五股出口路段將透過標線管制，禁止主線車輛駛入出口車道，避免對出口車輛產生干擾。

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為讓用路人提早習慣，高公局表示，今年4月已啟動前置宣導作業，包含於北向39k-37k中央及外側設置「五股新莊靠右」及「台64台65靠右」直立式標誌，並於第4車道劃設「五股新莊」地面標字，引導往五股出口用路人逐漸習慣由37公里處駛出，後續配合工程進展，也將辦理通車宣導作業。

根據高公局統計，截至今年6月30日止，五股交流道改善工程預定進度為59.71%，實際進度達64.15%，超前4.44%，待整體工程於116年完工後，預期可有效改善國1五股路段車流交織情形，紓解當地交通壅塞，提升整體路網運作效率。（編輯：林恕暉）1140704