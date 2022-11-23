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國際大廠擴大投資 輝達將來台設物流中心

2022/11/23 17:29（11/23 18:48 更新）
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經濟部長王美花表示，國際大廠來台投資意願未受中國文攻武嚇影響，她並證實輝達（NVIDIA）將來台設立物流中心。（路透社）
經濟部長王美花表示，國際大廠來台投資意願未受中國文攻武嚇影響，她並證實輝達（NVIDIA）將來台設立物流中心。（路透社）
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（中央社記者張建中台北23日電）儘管中國持續對台文攻武嚇，但經濟部長王美花表示，國際大廠來台投資意願並未受到影響，她並證實輝達（NVIDIA）將來台設立物流中心，具有多層意義。

王美花上月剛率團訪問美國，其中一站就是到輝達，和創辦人暨執行長黃仁勳舉行雙邊會談。黃仁勳近日也造訪台灣，和台灣產業界以及政府官員互動密切。

王美花今天接受中央社專訪透露，輝達物流中心原本設在香港，當地給予相對稅賦優惠，在與輝達討論一陣子，用力吸引後，於去年解決問題、達成共識，輝達決定來台設立物流中心。

經濟部長王美花表示，輝達物流中心原本欲設在香港，經濟部與輝達討論一陣子，用力吸引後，輝達決定來台設立物流中心。中央社記者王騰毅攝 111年11月23日
經濟部長王美花表示，輝達物流中心原本欲設在香港，經濟部與輝達討論一陣子，用力吸引後，輝達決定來台設立物流中心。中央社記者王騰毅攝 111年11月23日

台積電是輝達GPU的代工主力，許多台灣電腦廠則是輝達的主要客戶，王美花說，輝達將物流中心設在台灣，兼具象徵及實質意義，將有助台灣相關產業體系更完整。

對於國際擔憂台海危機，是否影響外資投資意願，她不諱言說，這的確會是風險公司的考量因素之一。

但她表示，美國非常清楚，台灣如果受到攻擊或封鎖，全世界受到的災難，會比俄烏戰爭嚴重很多。北韓頻頻發射飛彈，韓國也有風險；中國若封鎖台灣，對自己的海運、空運及陸運也會有影響，「大家都有風險，應該管控風險」。

儘管國內外憂心台海局勢，但王美花說，中國的行為並沒有影響外商投資台灣的意願，國際大廠持續來台深化產業合作。

除全球半導體顯影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）宣布擴大在台投資外，王美花透露，日商頂尖設備商東京威力（TEL）預計25日舉行台南廠動土典禮，是深耕台灣重要的一步。

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ASML目前在台員工人數有4500人，擴大規模後，還會繼續增加相關人力。ASML的客戶、美國記憶體大廠美光（Micron）將在台灣首度導入最先進的極紫外光（EUV）生產基地，輝達也在台設立人工智慧（AI）研發中心。王美花說，這些產業在台持續深耕，形成很好的合作夥伴關係。

王美花強調，外商來台投資將會有非常好的合作機會，不僅是獲利而已，且會一起成長，對企業有很大好處。（編輯：楊凱翔）1111123

#王美花
#輝達
#黃仁勳
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