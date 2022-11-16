艾司摩爾最大投資案落腳新北市 明年7月動工

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總統蔡英文15日接見荷蘭半導體大廠艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德等人，艾司摩爾16日表示，投資案將在新北市。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年11月15日

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（中央社記者張建中新竹16日電）總統蔡英文日前接見半導體大廠艾司摩爾（ASML），ASML預告將加碼投資台灣；ASML今天表示，投資案將在新北市，不過相關細節不便透露。

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荷商ASML執行副總裁兼首席營運長施奈德15日會見總統蔡英文，施奈德透露將加碼投資台灣，當時陪同蔡總統接見企業的行政院副院長沈榮津指出，ASML北部投資案將於明年7月動工，會是ASML在台灣最大投資金額。

ASML今天表示，ASML持續在全球和台灣投資，為公司持續成長做準備，以支援全球客戶及半導體產業的發展。目前無法透露新北投資案的相關細節。（編輯：潘羿菁）1111116