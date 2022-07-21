艾司摩爾營收成長砍半 未影響台積電和設備股走勢

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）艾司摩爾（ASML）第3季營收可能季減、毛利率力拚持平，全年銷售額成長預估砍半，主要客戶台積電今天早盤股價穩健，半導體設備概念股走勢持穩。

台積電是艾司摩爾半導體設備主要客戶，艾司摩爾砍半今年營收成長幅度，市場擔憂半導體供應鏈景氣是否反轉，也憂心台股相關設備概念股營運，不過台積電盤中走勢穩健，守住平盤495元之上；京鼎、辛耘、家登等台積電設備概念股持穩，帆宣盤中大漲逾5%。

艾司摩爾20日公布第2季財報和第3季財測，展望第3季，艾司摩爾預估單季營收介於51億歐元至54億歐元區間，單季毛利率介於49%至50%區間，第3季需求持穩，包括車用、高效能運算、綠色能源等應用。

展望今年，艾司摩爾預估今年全年銷售額可成長約10%，毛利率介於49%至50%區間。

艾司摩爾指出，由於今年度快速出貨計畫（Fast Shipment），部分銷售額將遞延至2023年，將從原先預估的10億歐元增加至28億歐元。

艾司摩爾表示，今年銷售額預估成長約10%，低於原先預期目標，主要是部分銷售額遞延至2023年，加上產出產能的額外支出增加，以及全球通膨因素，此外，供應鏈受限狀況開始發生。

本土法人今天報告分析，艾司摩爾下修全年展望，主要因供應鏈限制和快速出貨所致，今年銷售額從原先預估成長20%下調至成長10%，全年毛利率也從原先預估52%下修至49%至50%，第3季營收季減約3%至4%，下半年需觀察通膨影響生產成本因素。

艾司摩爾第2季單季營收54.31億歐元，較第1季35.34億歐元大增53.6%，單季毛利率49.1%，較第1季49%微增，單季獲利14.11億歐元，較第1季6.95億歐元大增103%，第2季美股基本純益3.54歐元，優於第1季1.73歐元。

艾司摩爾表示，客戶需求仍持續強勁，反映在第2季訂單額度近85億歐元、創單季新高。（編輯：張均懋）1110721