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會荷商艾司摩爾 總統：炒作台灣風險謠言將不攻自破

2022/11/15 20:16（11/15 21:18 更新）
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影片來源：presidentialoffice

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天表示，感謝荷商艾司摩爾（ASML）以具體行動投資台灣，和台灣半導體產業一起提升全球半導體的技術能力。她相信，這也讓過度炒作台灣風險的謠言不攻自破。

總統蔡英文下午由國安會秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等人陪同，在總統府接見艾司摩爾（ASML Holding N.V.）執行副總裁兼首席營運長施奈德（Frédéric Schneider-Maunoury）一行。

總統致詞時表示，感謝ASML肯定台灣的投資環境，持續在台灣擴大投資。台灣半導體產業數10年來發展，已經是領先全球的產業鏈，尤其在疫情之後，更成為全球的焦點。

總統說，半導體產業是一個全球合作的產業，不是單一分工，或是單一國家可以創造卓越，但當彼此合作，就可以打造一個最先進、最有效率的生產模式。

蔡總統表示，ASML與台灣的合作就是最好的例子。ASML持續跟台灣並肩同行，從2003年，ASML在新竹成立子公司以來，與台積電等台灣廠商一起成長茁壯，台灣更成為全球唯一DUV光罩傳輸模組的製造基地。

總統指出，為因應台積電先進製程的需求，ASML也在南科設置EUV全球技術培訓中心，未來也會把EUV專用的2奈米晶圓光學量測設備落腳台灣，在台灣進行研發及製造。台灣和ASML相互合作，在半導體供應鏈中彼此茁壯，不僅成為全球領先，還會繼續保持競爭優勢，繼續保持領先。

蔡總統提到，在緊接而來的全球經濟變局中，相信台灣先進的半導體產能將有助於振興區域和全球經濟，也期待台灣跟民主盟友持續深化合作，一起打造更安全且具有韌性的全球供應鏈。

總統說，為了達到這個目標，台灣會透過產業政策，給予半導體產業最大的支持，也期待台灣的長期夥伴如ASML，能持續在台灣投入最新製程設備的技術研發。

總統說，不僅會在政策上支持，還要用最高的行政效能來支持產業，當ASML在北部加碼投資時，行政團隊由行政院副院長沈榮津迅速成立專案聯合服務窗口，在行政流程上提供最大的協助。

蔡總統指出，持續投資台灣的計畫，絕對是非常正確的方向，政府將繼續提供協助。相信在多方努力之下，未來可以在台灣持續健全半導體產業聚落，也期待台灣和ASML的合作，不斷創下新的里程碑。（編輯：謝佳珍）1111115

總統蔡英文15日接見荷商艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德等人，感謝以具體的行動投資台灣。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年11月15日
總統蔡英文15日接見荷商艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德等人，感謝以具體的行動投資台灣。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年11月15日
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