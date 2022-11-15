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沈榮津：艾司摩爾在台最大額投資案 明年7月動工

2022/11/15 20:37（11/15 21:18 更新）
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總統蔡英文15日接見荷商艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德等人，感謝以具體的行動投資台灣。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年11月15日
總統蔡英文15日接見荷商艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德等人，感謝以具體的行動投資台灣。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年11月15日
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（中央社記者溫貴香台北15日電）荷商艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德今天表示，台灣半導體產業對世界的貢獻有目共睹，艾司摩爾也會持續加碼投資台灣。行政院副院長沈榮津說，明年7月即將動工的北部投資案，將是ASML有史以來在台灣最大的投資金額。

總統蔡英文下午由國安會秘書長顧立雄、沈榮津、經濟部長王美花等人陪同，在總統府接見荷商艾司摩爾（ASML Holding N.V.）執行副總裁兼首席營運長施奈德（Frédéric Schneider-Maunoury，另譯：施耐德）等人。

施奈德致詞時感謝台灣政府持續提供半導體產業許多支持。台灣現在是世界半導體產業中領頭羊的地位，並且是全球先進製程當中不可或缺的領先角色。

他提到，ASML目前在台灣總共有5個廠址，員工超過4500人，也持續擴展團隊，包括物流及供應鏈方面。此外，在台灣除了工業部門外，並持續拓展研發等領域的部門。

施奈德表示，全球半導體產業正在積極發展當中，台灣半導體產業對世界的貢獻更是有目共睹，艾司摩爾也會持續加碼投資台灣，並支持台灣的客戶群及全球半導體產業。

最後，他再次感謝蔡總統及政府團隊的大力支持，相信透過這些支持，可以一起貢獻半導體產業光明的未來。

沈榮津補充表示，感謝艾司摩爾持續投資台灣，明年7月即將動工的北部投資案，將是ASML有史以來在台灣最大的投資金額。台灣的半導體產業與艾司摩爾的合作，將讓全球供應鏈更強韌、更繁榮。（編輯：林興盟）1111115

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