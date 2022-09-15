艾司摩爾擴大在台營運 年底台灣員工將達4500人

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（中央社記者張建中台北15日電）半導體微影設備廠艾司摩爾（ASML）今年將在台灣招募1100名工程師，至年底，台灣員工人數將達4500人。ASML台灣區暨東南亞區財務長何思穎表示，半導體是高度國際化產業，建議學子應增加跨國溝通能力及開放心態。

隨著客戶需求增長，為了提供客戶最佳支援服務，同時優化量測、檢測產品的研發支援能力，以及打造台灣成為全球供應鏈管理中心，ASML持續擴大在台營運，今年在台灣將招募1100名工程師，預計到今年底，ASML在台灣的員工人數可達4500人。

何思穎今天應邀參加「展望新世代人才培育論壇－多元共融講座」，分享推動創新與成長，以及打造多元共融幸福職場的秘密。

何思穎說，半導體產業是高度國際化的產業，人才需要有國際視野，才能展現職場競爭力，持續培養跨文化溝通協調能力、英文能力以及開放心態，從跳出舒適圈思維，進化到「增大」舒適圈。

至於ASML能成為微影技術世界第一品牌的關鍵，何思穎提到ASML的「兼容文化」。ASML匯聚全球139個國籍的員工一起工作，來自全球27個國籍的員工在ASML台灣，以多元激發創意，一起發揮潛能，共創進步。

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何思穎指出，ASML台灣目前有35%員工是非理工科系畢業，未來也會持續提供相關非理工職缺，在加入ASML後，會提供個人職涯發展與學習機會，除了自我優勢強化，更提供學習機會提升員工的產業專業知識。

針對性別多元，ASML認為性別不該是成為升遷的考量因素，何思穎提到，ASML台灣管理團隊共有8位，其中女性成員就占3位，女性比例超過1/3，ASML也提供性別平等的工作環境，依據員工的適性工作能力與組織發展給予最佳的發揮空間與職場文化，讓性別不再成為升遷天花板的考量因素。（編輯：林興盟）1110915