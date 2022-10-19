美擴大銷中管制 ASML：2023年出貨直接影響有限

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（中央社記者張建中新竹19日電）美國擴大對中國出口管制，半導體微影設備廠艾司摩爾（ASML）今天表示，根據初步評估，新限制並不影響自荷蘭出口微影設備，對2023年整體出貨計畫直接影響有限。

艾司摩爾今天發布2022年第3季財報，並表示持續評估並遵守新的美國出口管制法規。經初步評估，新的限制並不影響從荷蘭出口微影設備，對2023年整體出貨計畫直接影響有限。

對於高數值孔徑極紫外光（EUV High-NA）接單狀況，艾司摩爾指出，TWINSCAN EXE:5200訂單持續增加，所有的EUV現有客戶都已下單訂購高數值孔徑設備。

法人表示，三大半導體廠台積電、三星（Samsung）及英特爾（Intel）都已向ASML訂購高數值孔徑EUV設備，持續在先進製程技術激烈競爭。

ASML第3季營收58億歐元，淨利17億歐元，訂單金額再創新高，達89億歐元。ASML預期，第4季營收將約61億至66億歐元，全年營收約211億歐元。（編輯：張均懋）1111019