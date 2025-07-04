貫徹美國優先 川普下令國家公園對外國觀光客漲價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）總統川普（Donald Trump）今天為將會持續一整年的美國建國250週年慶祝活動揭開序幕時宣布，將調漲外國觀光客進入國家公園的門票，以「提升美國人的負擔能力」。

法新社報導，川普在愛荷華州集會中告訴歡呼的群眾：「為了慶祝今年國慶，我剛剛才簽署對外國觀光客調漲門票、對美國人維持低價的行政命令。」

川普強調：「國家公園將以『美國優先』為核心。」他在這項行政命令中指示內政部與國務院「鼓勵國際觀光客前往美國的國家公園」。

這道行政命令概略說明相關收入將用於改善基礎設施，以提升美國國家公園體系的「遊園體驗」。氣候變遷懷疑論者川普致力環境和綠地提倡工作，堪稱罕見之舉。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

川普在這道命令中也再有打擊「多元、公平及包容」（DEI）倡議之舉，將前總統歐巴馬（Barack Obama）2017年針對「在我們國家公園提倡多元與包容」議題所發布的指示廢除。

然而，自從川普1月上任以來，國家公園管理局（National Park Service）數以百計編制內員工於旅遊高峰的夏季來臨前遭到解僱，令部分環保團體引以為憂。（實習編譯：李香霆/核稿：何宏儒）1140704