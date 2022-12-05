台積電美國廠機台即將進駐 首批客戶包括蘋果輝達

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（中央社台北5日綜合外電報導）日本媒體今天報導，蘋果（Apple）與輝達（Nvidia）可能成為台積電亞利桑那州新廠的首批客戶。目前預計該廠最快明年底可開始生產先進晶片。

熟悉內情的消息人士告訴日經亞洲（Nikkei Asia），一旦新廠投入生產，蘋果將是該廠最重要的首波客戶，輝達也很可能接著加入。

其他美國頂級晶片開發商如超微（AMD）與旗下以350億美元收購的賽靈思（Xilinx）據傳也在洽談，準備向台積電美國新廠下訂單。

台積電與美國頂級晶片開發商的最新進展，顯示華府試圖在美國境內重啟重要晶片製造的行動已開始取得成功。

目前台積電預計6日舉行亞利桑那州廠首批機台設備到廠（First tool-in）典禮，美國總統拜登及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都將出席，備受國際矚目。

消息人士透露，台積電最初計畫每月在亞利桑那州生產2萬片晶圓，但現在的目標是將產能提高1倍，並在當地生產更先進的晶片。

初始計畫是使用台積電目前用於生產iPhone 14和iPhone 14 Pro處理器晶片的5奈米和4奈米製程。

根據新計畫，亞利桑那州工廠終將每月增產利用3奈米技術的2萬片晶圓。

據報導，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家，以及蘋果、輝達、超微、安謀（Arm）、新思（Synopsys）、應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）等公司的高層也將一起出席首批機台設備到廠典禮。

預計出席儀式企業的總市值約為4兆美元，讓這場活動成為後疫情時代最重要的半導體行業盛會之一。（譯者：施施/核稿：林治平）1111205