台積電赴美設廠 吳釗燮：沒有去台化及秘密協議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

外交部長吳釗燮表示，台積電赴美設廠沒有秘密協議、沒有去台化。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北5日電）立委今天關切，台積電赴美設廠是否受美國壓力，及簽訂不利台灣半導體的秘密協議。外交部長吳釗燮回應，他很斬釘截鐵的說，沒有秘密協議、沒有去台化，這是台灣工業實力對外擴展，一點都不擔心失去護國神山。

吳釗燮、經濟部次長陳正祺、農委會副主委陳駿季、經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人，上午以「台美21世紀貿易倡議談判進度」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

民眾黨立委邱臣遠表示，台積電赴美設廠可能蘊含美方壓力，近期無論5奈米、4奈米，還有未來的3奈米都將移往美國，甚至台積電為了在美國亞利桑那州設廠，近期還包機讓員工及眷屬飛往美國；另外，各國對半導體的投入、加碼顯而易見，相關投資優惠都在釋放「去台化」訊息，讓台灣面臨挑戰。

邱臣遠指出，想確認台灣是否受到美國壓力，以及簽訂不利台灣半導體的秘密協議、是否有去台化可能。

吳釗燮回應，他可以很斬釘截鐵的告訴立委，沒有秘密協議、沒有去台化。這是台灣工業實力對外的擴展，也是台積電在全球布局讓台積電壯大的作法。外交部這邊一點都不擔心失去護國神山，因為整個產業鏈是非常完整的，其他國家也找不到相關條件。

但吳釗燮指出，這段時間他看到最嚴重的問題，是中國在網路世界擴大「去台化」、「掏空台灣」的聲量，讓台灣擔心本來不是問題的問題，現在卻令人感到人心惶惶，將有相關部會來處理這個問題。（編輯：張均懋）1111205