彭博：台積電亞利桑那廠將提供4奈米晶片
2022/12/1 17:44（12/1 18:00 更新）
彭博報導，台積電斥資120億美元的亞利桑那廠2024年啟用時，將生產先進的4奈米晶片。（路透社）
（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國媒體今天報導，在蘋果公司等美國客戶催促下，台灣積體電路製造股份有限公司斥資120億美元的亞利桑那廠2024年啟用時，將生產先進的4奈米晶片。
路透社報導，彭博（Bloomberg News）引述知情人士指出，台積電可望於美國總統拜登和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）6日到鳳凰城（Phoenix）出席亞利桑那廠「首批機台設備到廠」（first tool-in）典禮時，正式宣布這項新計畫。這座晶圓廠原定生產5奈米晶片。
台積電先前表示，亞利桑那廠預計2024年量產，月產能2萬片。報導指出，亞利桑那廠產能可能增加。亞利桑那廠投產後，蘋果公司（Apple Inc.）將使用約1/3產能。
根據報導，蘋果之外，包括超微公司（Advanced Micro Devices Inc.）、輝達公司（NVIDIA Corp.）等客戶也都已經要求台積電在亞利桑那廠生產更先進晶片。
報導指出，客戶已要求台積電在美國和台灣同時推最新技術。
台積電拒絕評論。蘋果、超微和輝達沒有立即回應置評請求。
台積電創辦人張忠謀上週表示，台積電計劃在亞利桑那州建置3奈米廠。不過他同時表示，相關計畫尚未定案。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111201
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