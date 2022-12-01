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台積電派員支援美國廠 經長：台灣仍是主要生產基地

2022/12/1 10:01（12/1 10:50 更新）
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台積電美國亞利桑那州廠預計6日舉行首批機台設備到廠典禮，外派工程師陸續飛往美國。經濟部長王美花1日說，台積電董事長劉德音已說明，沒有人才外流問題。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電美國亞利桑那州廠預計6日舉行首批機台設備到廠典禮，外派工程師陸續飛往美國。經濟部長王美花1日說，台積電董事長劉德音已說明，沒有人才外流問題。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者王揚宇台北1日電）台積電美國亞利桑那州廠預計6日舉行首批機台設備到廠典禮，外派工程師陸續飛往美國，各界關心是否有人才外流等問題。經濟部長王美花今天說，台積電董事長劉德音已說明，沒有人才外流問題，強調台灣還是最主要生產基地。

立法院經濟委員會今天併案審查礦業法修正草案，王美花等人列席報告，並備質詢。

王美花會前接受媒體聯訪，被問到台積電美國亞利桑那州廠預計6日舉行的首批機台設備到廠典禮，美國總統拜登（Joe Biden）將參觀廠房，以及台積電人才是否因此外流、出口是否受影響等議題。

王美花說，拜登會去參觀，表示他很重視台積電在美國的設廠，台灣跟美國會形成很好的供應關係；至於人才部分，劉德音昨天有說明，台積電工程師過去，這是很正常的人才交流，也提到大概去的人有500人左右，而台積電工程師有5萬人，因此沒有人才外流問題，而台灣企業在國際布局上，也會碰到這樣的情形。

關於出口部分，王美花指出，出口不會受到影響，即使是到美國、日本設廠，在海外的生產占比都是10%以下，台灣還是最主要生產基地，而且台灣不斷研發進步，這對台灣的國際供應有幫助，在全球布局，其實也是搶占全球的生意。

外界關心電力是否足夠，王美花指出，對於大的投資，特別是要用到比較大電力的投資，會提早跟業界溝通，這也是很多水電方面需要提早布局的原因，因為興建大的電廠至少都要3年、5年，甚至更久，這都是要提前準備的。

此外，三三會理事長林伯豐昨天表示「台版晶片法案」是「政府該做但沒做到位」，建議應擴大適用範圍，不應侷限於半導體產業。王美花說，產創條例本來就有各項的人才研發租稅優惠，產業創新條例第10條之2修法，確實是有比較針對性，讓台灣在國際上的重要關鍵地位能夠持續。

王美花說，在這之外，還有沒有需要做相關的補貼等，這涉及到比較廣的面向，經濟部會來跟業界了解。（編輯：趙蔚蘭）1111201

#王美花
#台積電
#台灣
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