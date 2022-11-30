白宮：拜登12/6將參觀台積電亞利桑那州廠

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（中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電）台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行的首批機台設備到廠典禮，白宮今天宣布，總統拜登當天將參觀廠房，討論他的經濟計畫、重建供應鏈等議題。

台積電美國亞利桑那州5奈米廠自2021年動工至今約18個月，今年12月6日將邀請客戶、供應商、學界和政府代表一同慶祝首批機台設備到廠（First tool-in）的重要里程碑。

白宮今天宣布，拜登（Joe Biden）12月6日將赴亞利桑那州鳳凰城，參觀台積電廠，討論他的經濟計畫正引領製造業興盛、重建供應鏈且在亞利桑那州和全國製造待遇好的工作。白宮指出，其他出訪細節待之後公布。（編輯：黃自強）1111130