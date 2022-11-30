台積電派員支援美國廠 劉德音：沒有人才外流問題

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（中央社記者鄭鴻達、張建中台北30日電）台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，外派工程師陸續飛往美國，各界關心人才外流問題。台積電董事長劉德音首度回應表示，台灣並沒有人才外流問題，外派工程師是台積電海外布局。

此外，外界也關心台灣電力是否足夠，據轉述，劉德音回應，自己不是電力專家。

劉德音今天應邀出席三三會11月例會，演講台灣半導體產業的挑戰與契機。活動謝絕媒體採訪，據與會者轉述，對於各界關注的人才外流議題，劉德音說，台灣沒有人才外流問題。

劉德音表示，台積電外派工程師赴美國亞利桑那州廠，媒體報導有500人，台積電在台灣有5萬多名工程師；且外派工程師是發展台積電海外布局。

至於美國與台灣兩地人才差異，劉德音說，美國與台灣的人才社會行為不同，美國的科學家較具專業性，且勇於提出問題，美國及台灣人才各有優點。

針對電力問題，劉德音表示，他不是電力的專家，不敢對政府提出意見，缺電要由政府解決，應超前部署。（編輯：潘羿菁）1111130