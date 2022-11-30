更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
應曉薇疑涉餐會賄選 北檢傳喚說明
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電11/300
首頁 / 產經

台積電派員支援美國廠 劉德音：沒有人才外流問題

2022/11/30 17:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達、張建中台北30日電）台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，外派工程師陸續飛往美國，各界關心人才外流問題。台積電董事長劉德音首度回應表示，台灣並沒有人才外流問題，外派工程師是台積電海外布局。

此外，外界也關心台灣電力是否足夠，據轉述，劉德音回應，自己不是電力專家。

劉德音今天應邀出席三三會11月例會，演講台灣半導體產業的挑戰與契機。活動謝絕媒體採訪，據與會者轉述，對於各界關注的人才外流議題，劉德音說，台灣沒有人才外流問題。

劉德音表示，台積電外派工程師赴美國亞利桑那州廠，媒體報導有500人，台積電在台灣有5萬多名工程師；且外派工程師是發展台積電海外布局。

至於美國與台灣兩地人才差異，劉德音說，美國與台灣的人才社會行為不同，美國的科學家較具專業性，且勇於提出問題，美國及台灣人才各有優點。

針對電力問題，劉德音表示，他不是電力的專家，不敢對政府提出意見，缺電要由政府解決，應超前部署。（編輯：潘羿菁）1111130

#劉德音
#台積電
#美國
劉德音
股神巴菲特買台積電 劉德音：獨具慧眼 強化台灣半導體產業 林伯豐提3大建議
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
傳新進工程師年領44個月 台積電不評論