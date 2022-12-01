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傳亞利桑那州廠計劃生產4奈米 台積電不回應

2022/12/1 17:54（12/1 17:59 更新）
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彭博報導，在蘋果等美國客戶催促下，台積電美國亞利桑那州廠計劃生產4奈米晶片。台積電對此並不回應。（中央社檔案照片）
彭博報導，在蘋果等美國客戶催促下，台積電美國亞利桑那州廠計劃生產4奈米晶片。台積電對此並不回應。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹1日電）彭博報導，在蘋果（Apple）等美國客戶催促下，台積電美國亞利桑那州廠計劃生產4奈米晶片。台積電對此並不回應。

台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，台積電創辦人張忠謀夫婦將親自出席，美國總統拜登（Joe Biden）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也將出席活動。

彭博（Bloomberg News）引述消息人士報導，台積電大客戶蘋果執行長庫克也將出席12月6日的首批機台設備到廠典禮。此外，在蘋果等客戶催促下，台積電亞利桑那州廠計劃生產4奈米晶片，台積電可能在6日活動中宣布這項計畫。台積電對此並不回應。

台積電規劃亞利桑那州廠於2024年以5奈米量產，月產能2萬片。先前傳出台積電可能擴大投資，亞利桑那州廠將導入3奈米製程，台積電回應，亞利桑那州廠二期積極評估中。（編輯：張良知）1111201

#台積電
#4奈米
#亞利桑那
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