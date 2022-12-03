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台積電美國廠傳計劃生產4奈米？經長：官方未獲告知

2022/12/3 16:54（12/3 17:02 更新）
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彭博報導，在蘋果等美國客戶催促下，台積電美國亞利桑那州廠計劃生產4奈米晶片。經濟部長王美花表示，官方未獲告知。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
彭博報導，在蘋果等美國客戶催促下，台積電美國亞利桑那州廠計劃生產4奈米晶片。經濟部長王美花表示，官方未獲告知。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者謝方娪台北3日電）台積電美國亞利桑那州廠將舉行首批機台設備到廠典禮，經濟部長王美花強調，台積電派去支援共500名員工，都有定期契約，這是國際人才交流；台積電很清楚提到，最先進製程一定會在台灣。

王美花今天出席台灣上市櫃公司協會舉辦的台灣女力論壇，會前接受媒體聯訪，針對「台積電去台化」討論，提出2點澄清說明。

第一，王美花表示，針對台積電美國新廠，台積電董事長劉德音已明確表示，台灣會有500名員工去支援，都有定期契約，此屬於國際環境人才交流。

第二，針對台積電技術，除了5奈米外，台積電美國亞利桑那州廠是否計劃生產4奈米晶片，王美花強調，「這是媒體在講」。

她說，台積電對此並沒有說明，若這部分有新的不同情勢，台積電也會讓官方知道，「目前是沒有」。

王美花指出，目前最清楚的是台積電要移機，並自2024年開始在美國量產5奈米晶片，「不要說5奈米，3奈米在台灣已經在試產了，試產後，我們也在為2奈米、甚至1奈米晶片做準備」。

王美花強調，台積電很清楚提到，最先進製程一定會在台灣，這個趨勢、這樣的情勢並不會改變。

至於王美花是否會出席台積電亞利桑那州廠移機典禮，與美國官方進一步接觸、洽談台美雙邊貿易事宜，王美花表示，此並非官方活動，自己並不會出席，對此沒有其他評論。（編輯：趙蔚蘭）1111203

#台積電
#4奈米
#王美花
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彭博：台積電亞利桑那廠將提供4奈米晶片傳亞利桑那州廠計劃生產4奈米 台積電不回應
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