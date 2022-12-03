台積電和全世界做生意 王美花分析3關鍵優勢

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（中央社記者謝方娪台北3日電）針對台積電可和全球企業做生意原因，經濟部長王美花提到，主因在於台積電不和自己的客戶競爭、主打專業代工，加上台灣有完善半導體生態系、具相當高效率及良率表現等，都是台灣的優勢。

王美花今天赴台灣上市櫃公司協會舉辦的「台灣女力論壇」作專題演講時表示，現在全世界都意識到半導體的重要性，她無論是與先進或開發中國家的部長對話時，話題都很難離開半導體。

王美花以不動產為例，設計師必須先畫設計圖，營造商才能蓋房子，在晶片領域，台灣即是扮演營造商的角色居多，像台積電以「專業代工」自居，必須先有人設計，台積電才可以去做。

王美花表示，以台積電、三星和英特爾而言，三星和英特爾都是從設計到製造全包，相應會產生一個問題，「假設蘋果要請廠商幫忙做晶片，請三星？還是請台積電會更放心？非常簡單，答案一定是找台積電」。

王美花說，台積電常講「我不和我的客戶競爭」，且和不同公司合作時，都會保護好各公司的技術；此具有信賴關係的優勢，是讓台積電可以和全世界做生意的原因，更因此帶動技術不斷突破、進步，讓台灣成為「專業代工」。

除此之外，王美花提到，台積電已突破7奈米、正在做5奈米甚至3奈米，有競爭對手在7奈米就遇到良率不夠高的問題；台灣在相對密集的小區域內，聚集相當完整的半導體生態系，可就近服務客戶、以最快速度排除問題，具相當高效率。

台灣在全世界半導體製造具主導地位，不過日前台海情勢升溫，一度出現半導體「去台化」討論。王美花直言，若台海動盪，影響的不會只有台灣，日本、韓國甚至中國本身都會被影響到，「台灣晶片賣到中國，是中國依賴台灣，而非台灣依賴中國」。

針對台積電赴美設廠，王美花表示，台積電先進製程客戶都是美商，加上美國政府有提供補貼，且台積電競爭對手英特爾、三星都在擴產，無論是從客戶需求等角度，台積電都有擴張版圖的需要。

王美花強調，台積電在台灣生產的晶片，從成熟到先進製程月產能超過200萬片，美國廠預計月產能2萬片，意味台灣仍是最大供應基地。此外，針對美國對中國的晶片禁令，王美花直言，對台灣影響非常小。（編輯：林克倫）1111203