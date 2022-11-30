中國封控持續衝擊台廠 林伯豐：電子、地產業影響大

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中國多地出現「白紙運動」，以抗議封控政策。三三會理事長林伯豐（圖）30日表示，台商在中國仍持續生產，但產能未達100%，受影響較大的是電子業與房地產，主因是運輸與人力受影響，至於影響程度就端視疫情持續多久。中央社記者王騰毅攝 111年11月30日

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）中國多地出現「白紙運動」，以抗議封控政策。三三會理事長林伯豐今天表示，台商在中國仍持續生產，但產能未達100%，受影響較大的是電子業與房地產，主因是運輸與人力受影響，至於影響程度就端視疫情持續多久。

三三會今天舉行11月例會，並邀請台積電董事長劉德音就「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題進行專題演講，不過三三會此次例會有別以往，並未對外公開行程，且不開放媒體採訪，態度特別低調。

對於中國「白紙運動」是否有影響在中國的台廠生產，林伯豐會前受訪表示，這次中國對疫情的封控，對中國甚至全球經濟都有影響，而台商的大型企業或政府重視的產業都有持續生產，但產能可能未達100%。

林伯豐表示，這次的封控當然對台資、中國企業在中國的營運、營收都有影響，封控若能儘速結束，產能與營運也會很快恢復正常，其中受影響較大的是電子業或房地產業，主因是供應鏈的運輸、人力受影響，影響程度就端視疫情持續多久。（編輯：趙蔚蘭）1111130