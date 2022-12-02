台積電派員支援美國廠 王美花：絕無技術外移問題

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）台積電美國亞利桑那州廠將舉行首批機台設備到廠典禮，外界關切技術外流風險。經濟部長王美花回應，台積電對保護智財權跟營業秘密做得非常好，「絕對沒有技術外移問題」。

彭博報導，在蘋果（Apple）等美國客戶催促下，台積電美國亞利桑那州廠計劃生產4奈米晶片，預計6日舉行首批機台設備到廠典禮，台積電創辦人張忠謀夫婦將親自出席，美國總統拜登（Joe Biden）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也將出席活動。

針對各界關心台積電人才技術是否因此外流，經濟部長王美花今天出席高雄「鋼化聯產」先導工場揭牌典禮，會後接受媒體聯訪表示，台積電亞利桑那州新廠「絕對沒有技術外移問題」，大家都知道台積電對保護智慧財產權跟營業秘密做得非常好，在美新設生產基地只是就近生產支援，也是擴張版圖，供應全世界的策略之一，所以沒有技術外移問題。

王美花說，新廠總是要有台灣人才支援，目前預估去的人大概有500個，但台積電工程師有逾5萬人，占比僅一小部分，更何況這只是人力擴充歷練，其實也對台灣人才養成非常有幫助。

此外，媒體提問台灣明年商品出口不會比今年好。王美花回應，由於台灣主要是做產品出口，但包括歐洲、美國、中國等國際情勢都同時受不同事件影響，且普遍受高通膨、消費力減弱等衝擊，所以當然會對台灣造成影響。明年出口只要能維持跟今年相同水準，其實就已經是很好的方向。（編輯：黃世雅）1111202