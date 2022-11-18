ASML碩士工程師年薪160萬起跳 非理工背景有機會加入

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隨著產能擴增，ASML人力需求將持續增加，ASML不僅提供新進碩士工程師年薪新台幣160萬元，為培育工程師，每人耗費成本高達500萬元，非理工背景也有機會加入。（路透社）

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（中央社記者張建中新竹18日電）ASML規劃在新北市新建廠區，啟動在台最大投資案，備受關注。隨著產能擴增，ASML人力需求將持續增加，ASML不僅提供新進碩士工程師年薪新台幣160萬元，為培育工程師，每人耗費成本高達500萬元，非理工背景也有機會加入。

荷商艾司摩爾（ASML）為全球微影設備大廠，在16個國家共設有60個營運據點；台灣是ASML亞洲最大的據點，ASML在台設有4個客戶支援中心、2個研發製造中心及2個訓練中心，預計到年底將有4500人。

ASML的營運管理師Paige認為，因為ASML的存在，讓手機能有更多進階功能。由於辦公室裡提供很多不一樣的設備讓員工自由選擇，因此上班一到辦公室，她要先找尋同事在哪邊。

ASML硬體工程師Rory說，在ASML可以跟來自世界各地的工作者一起合作，藉由跟不同文化背景的人合作可以激盪出不同火花。

在ASML擔任客戶服務工程師的Anny表示，因為時差的關係，可能會在半夜收到荷蘭或美國那邊的電子郵件，她上班到辦公室的第一件事就是打開電腦檢查電子郵件。

知名YouTuber阿滴和滴妹曾造訪過ASML的辦公室，發現辦公區放置了咖啡機、烤麵包機，餐廳空間大、裝潢美，還免費供餐，驚呼「贏Google」。

ASML還提供具競爭力的獎酬、分紅及福利，新進碩士工程師加計輪班津貼，年薪上看新台幣160萬元，新人到職即有年假10天，2023年起將產假增加為14週、陪產假為10天。ASML還扎實培訓工程師，培育一個工程師平均要6到18個月，成本高達500萬元以上。

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在ASML林口工廠擔任量測機台組裝工程師的Jason自豪地說，ASML是全世界科技的領導品牌。他表示，林口廠有2成非技術職缺，加入ASML不是一定要有工程背景。

ASML台灣區暨東南亞區財務長何思穎先前曾表示，ASML台灣有35%員工是非理工科系畢業，未來也會持續提供相關非理工職缺，在加入ASML後，會提供個人職涯發展與學習機會，除了自我優勢強化，更提供學習機會提升員工的產業專業知識。（編輯：潘羿菁）1111118