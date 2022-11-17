艾司摩爾進駐高雄遭質疑 市府：已協助辦公室選址

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄17日電）荷商艾司摩爾日前表示最大投資案將落腳新北，國民黨高雄市議員黃紹庭質疑高市府表示艾司摩爾將到高雄的說法。高市經發局回應，艾司摩爾已在市府協助下進行辦公室選址。

高雄市政府經發局長廖泰翔透過新聞稿指出，市長陳其邁與中央合作打造半導體S廊帶，台積電進駐成關鍵樞紐，吸引半導體完整產業鏈廠商投資高雄，日前半導體S廊帶產學大聯盟成立大會上，包括群聯、台積電、華邦電、穩懋、恩智浦、日月光、穎崴、華泰、默克等97家廠商出席參與，凸顯半導體廊帶生態系更為完整與強韌，得以因應國際局勢變化。

廖泰翔說，台積電進駐楠梓產業園區投資興建高雄廠，已於今年9月取得建照並已動土進行廠區相關工程，如預期進度積極進行中，副市長羅達生11月14日亦親自前往工地聽取台積電簡報，責成經發局全力協助建廠。

廖泰翔指出，多家半導體產業鏈關鍵大廠都確定加碼投資高雄設廠或設立辦公據點，包括德商默克（Merck）、荷蘭商艾司摩爾（ASML）、美商台灣應用材料（Applied Materials Taiwan）、台灣帆宣等，其中艾司摩爾、台灣應材在經發局協助下，正在進行辦公室選址作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨高雄市議員黃紹庭今天透過影片對媒體表示，高雄市長陳其邁近來多次談及荷商艾司摩爾將到高雄，「但艾司摩爾卻宣布將在新北建廠，可能對高雄半導體S廊帶帶來重大影響」。

國民黨高雄市長候選人柯志恩在選舉行程中接受媒體聯訪表示，非常歡迎艾司摩爾或任何國際大廠來高雄投資，但是還是要尊重其意願和設廠規劃，如艾司摩爾宣布最大廠將落腳新北市，但新北市長侯友宜並未多加宣傳，是侯友宜尊重國際大廠的規範，認為「市府應該做好該做的事，不需要在選舉中多說什麼」。（編輯：謝雅竹）1111117