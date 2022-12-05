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台灣半導體累積40年 吳政忠：10年內無去台化問題

2022/12/5 18:20（12/5 19:00 更新）
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國科會主委吳政忠5日強調，台積電赴美設廠不是「去台化」，他研判至少在10年內不會有「去台化」的問。（中央社檔案照片）
國科會主委吳政忠5日強調，台積電赴美設廠不是「去台化」，他研判至少在10年內不會有「去台化」的問。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）國科會主委吳政忠今天強調，台積電赴美設廠不是「去台化」，台灣的半導體產業與文化，是歷經40餘年累積的成果，他研判至少在10年內不會有「去台化」的問題。

國科會今天召開第2次委員會議，除提報「台灣AI行動計畫推動成果」，也通過「科學技術白皮書（112年至115年）」及「淨零方案」兩案，會議結束後舉辦會後記者會。

對於九合一選舉後，竹科龍潭科學園區3期擴建計畫的進度為何，吳政忠強調，一定會照先前規劃的想法、進程執行，且由桃園市政府協助徵收土地的規劃及原則也不會改變。

對於台積電赴美設廠被解讀有「去台化」的疑慮，吳政忠直言「這絕對不是去台化」。他說，台灣的半導體絕非花3到5年就能有的成果，而是經過40多年累積出來的產業與文化。

關於半導體產業工作文化。吳政忠舉例，台灣半導體業界的工程師，不但晚上能on-call（待命），且隨時能解決產線上的問題。這樣的工作訓練、認知與職業道德，絕非只要3到5年就能被去掉的。

其次，是半導體關鍵技術留台。吳政忠說，台積電並不傻，還是會將重要關鍵技術等精髓掌握在台灣總部，且技術不是集中在一個人身上，所以毋須擔心台積電等台灣半導體業者，會被輕易「去台化」。

吳政忠解釋，台積電赴美設廠的是5奈米或3奈米，其中5奈米要2024年才有機會量產，且良率能否能與在台灣製造的一樣「仍需努力」；而台灣5奈米早已在南科量產，3奈米也在試量產，到國外的是「N-1」，關鍵技術並沒有要出走。

第三，關於人才是否外流，吳政忠表示，目前說台積電會派500名工程師赴美，以顧好未來在美國的每月2萬片產能，但台積電在台灣有5萬多名工程師，占比不高。

吳政忠指出，因萬物聯網持續發展，半導體將是相關產業的核心，全世界對半導體需求將會快速上升，台灣很幸運地站在這個制高點，但也需布局未來10到20年，將此優勢拓展到其他產業，例如精準健康、電動車、低軌衛星等，以掌握關鍵優勢。

吳政忠重申，台灣半導體產業是經過40年累積而成，其中的製造管理及核心技術競爭力才是關鍵，且關鍵技術仍持續掌握在台灣手中，半導體要「去台化」沒這麼容易，他評估至少在10年之內，不會有此問題。（編輯：張良知）1111205

#吳政忠
#台灣
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