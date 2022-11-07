台積電1奈米廠傳落腳桃園 經長：絕非選舉考量

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國民黨質疑台積電1奈米廠傳落腳桃園是選舉考量，經濟部長王美花7日強調，竹科龍潭園區的擴區討論已久，對大型投資的用地、用水與用電等，都要預為準備，絕非選舉考量。中央社記者郭日曉攝 111年11月7日

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）國民黨質疑台積電1奈米廠傳落腳桃園是選舉考量，經濟部長王美花今天強調，竹科龍潭園區的擴區討論已久，對大型投資的用地、用水與用電等，都要預為準備，絕非選舉考量。

王美花今天出席立法院經濟委員會並備質詢，在會前受訪時媒體詢問，國民黨批評台積電1奈米廠傳要落腳桃園，是選舉考量。王美花強調，竹科龍潭園區擴區一事已經討論很久。

王美花說，對於大型投資所需的用地、用水、用電，政府都要預為準備，這是經過跨部會討論及各部會準備很久，此事也討論超過1年以上，確定可行後，才決定報編擴區，絕非選舉考量。

王美花表示，至於投資所需用電，龍潭地區附近有大潭電廠，因此電源沒問題，而電網則要事先作業，建設也要好幾年；對於用水，王美花說明已盤點全台海淡水、再生水，相關基礎建設盤點都要花時間準備。

媒體也問無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前提及，台北市有22件用電申請案被限電，並批評台電對此雙手一攤。王美花說，關於台北東區用電，台電20年前就提出松湖變電所規劃，並持續溝通。

王美花以水流比喻表示，台北市東區的供電絕對有電，這宛如是已有水源，但水管太小了，因此得建設比較大的水管，水才進得來，松湖變電所就是要將特高壓的電轉下來供應東區門戶。

王美花強調，台電最希望的就是與台北市政府好好合作，現在也與北市府得到比較好的方向，已踏出可行的第一步，後續希望能繼續與北市府合作，解決東區用電問題。（編輯：趙蔚蘭）1111107