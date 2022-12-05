投資浪潮延續 今年投資率27.82%創27年新高

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主計總處統計，今年投資率達27.82%，創下27年新高紀錄。主計總處官員指出，台商回流浪潮延續，加上半導體廠投資效應發酵是關鍵。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）主計總處統計，今年投資率不只連續5年上升，且衝上27.82%，創下27年新高紀錄；主計總處官員指出，台商回流浪潮延續，加上半導體廠投資效應發酵，是撐起投資成績單亮眼表現的關鍵。

主計總處11月底公布最新經濟預測，估2022年及2023年經濟成長率分別為3.06%及2.75%；雖然今年因全球景氣走緩，拖累外需表現，但內需維持熱度，今年投資率更高達27.82%，創下1996年以來新高。

主計總處官員分析今年投資好表現的原因，除了國際環境充滿變數，促台商回流浪潮延續；台灣半導體產業具備技術領先優勢，今年也持續投資先進製程，帶動下游廠商加碼投資，同時吸引合作廠商在台落地。

此外，主計總處官員表示，台灣政府力推再生能源，離岸風電、太陽光電投資也是一大助力。

雖然受到全球景氣放緩、需求疲弱影響，台灣下半年經濟成長力道走弱，國發會按月發布的景氣燈號也落入代表景氣「趨弱」的黃藍燈，不過10月景氣燈號分數逆勢走揚，不只守住黃藍燈，綜合判斷分數還增加1分、升至18分，關鍵就是半導體大廠投資，發揮支撐作用。

今年投資率27.82%、創下27年新高後，明年略降至27.68%，仍是1996年以來的次高水準。

主計總處官員表示，今年下半年製造業廠商進入庫存調整期，且料將延續至明年，導致主計總處下修第4季以及明年的民間投資成長率，「明年投資成長會慢一點，但還是成長」。（編輯：潘羿菁）1111205