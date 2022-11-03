楊金龍：台灣今年經濟可保3 不會陷入失落10年

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央行總裁楊金龍3日表示，今年經濟成長率仍可達3%以上，沒有陷入失落10年或金融風暴的危機。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）9月景氣燈號亮出黃藍燈，台灣又面對地緣政治升溫、匯率跌跌不休等壓力，立委關切台灣經濟是否會像英國，陷入失落的10年；央行總裁楊金龍今天表示，今年經濟成長率仍可達3%以上，沒有陷入失落10年或金融風暴的危機。

楊金龍今天受邀至立法院財政委員會進行專題報告，朝野立委關切台灣經濟面臨內憂外患，轉趨低迷。

國民黨立委李貴敏質詢時指出，9月景氣燈號的綜合判斷分數急速下墜，導致燈號亮出黃藍燈，同時新台幣匯率大貶，又面臨台海危機、美中科技戰等挑戰，台灣是否可能像英國一樣，經濟陷入「失落的10年」；也有立委憂心亞幣重貶、日圓破底，恐引來金融風暴。

「以目前判斷，應該不會」，楊金龍表示，考量上述國內外環境的不確定性後，台灣今年經濟成長率應該落在3%至3.5%，明年則在2.5%至3%之間，在此情況下，應不至於有金融風暴或失落10年的可能。

楊金龍另外補充，經歷1997年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯的教訓，各國金融體制已經更健全。

國民黨立委賴士葆則說，今年以來美國聯準會大舉升息，非美貨幣重貶，金融市場震盪，這一切始作俑者是美國聯準會透過量化寬鬆（QE）放太多錢，現在要把錢收回導致的後遺症。楊金龍則說，基本上他同意這樣的說法。

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不過楊金龍今天也提到，貨幣政策的作用力有遞延效果，美國利率急速上升，帶來的後座力後面會更為顯著；雖然美國勞動市場還是稍微緊俏，很多產業已經開始下修。

有立委認為，美國利率持續走高，將吸引投資人擁抱美元存款，楊金龍則提醒，小心賺了利差、賠了匯差，畢竟新台幣匯率先從32、33元升到27元，現在又貶到32元，「未來是怎樣不曉得」。（編輯：張均懋）1111103