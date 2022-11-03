財長：國安基金自有2000億元審慎進場中

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國安基金7月13日進場，現在仍在自有2000億元範圍內審慎進場中。圖為台灣證券交易所。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北3日電）美股挫低牽動台股下跌，立委關心國安基金籌碼是否增加，財政部長蘇建榮今天表示，國安基金籌碼是法定的，總共有新台幣5000億元，其中3000億元是向四大基金質借，目前未動用，現在仍在自有的2000億元範圍，審慎進場當中。

美國聯邦準備理事會（Fed）升息3碼，雖符合市場預期，但主席鮑爾（Jerome Powell）指現在談停止升息言之過早，美股4大指數聞訊皆墨，衝擊台股今天開盤最低下挫194.82點，早盤最低至12905點，回測12900點關卡。

立法院財政委員會上午邀請蘇建榮就「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告，立委關心國安基金自今年7月中旬進場以來，資金動用情形。

國民黨立委林德福質詢表示，看目前這種狀況，聯準會宣布升息3碼、道瓊聞訊下跌500多點，國安基金是否有需要加碼的必要性；蘇建榮指出，國安基金7月13日進場以來，都密切關注相關訊息，在可動用額度、即自有2000億元內操作，「目前都是在進場當中」。

林德福追問，未來美國繼續升息，外資持續匯出，股市繼續下探，國安基金未來是否會增加籌碼。

蘇建榮回應，國安基金可動用資金是法定的，其中2000億元是以國庫所持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，另3000億元是跟四大基金（郵儲、勞保、勞退與退撫基金）質借，總共5000億元，目前是在2000億元以內範圍動用。

與台股連結相對高的美股那斯達克、費半，在聯準會決議升息3碼後，也雙雙挫低，蘇建榮表示，今天台股科技類股大多呈現下跌，財政部、國安基金都會密切關注這方面以及整體政經情勢變化。（編輯：張均懋）1111103