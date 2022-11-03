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美國聯準會放鷹 台股失守萬三關卡

2022/11/3 14:17（11/3 14:30 更新）
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台股3日終場收在12986.6點，下跌113.57點。（中央社檔案照片）
台股3日終場收在12986.6點，下跌113.57點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北3日電）美國聯邦準備理事會（Fed）官員放鷹，美股2日應聲倒地，台股今天一度回測12900點整數關卡，尾盤跌勢收斂，收在12986.6點，失守萬三關卡。盤面上，電子、航運股表現疲軟，化工、生技、網通等類股相對抗跌。

台股今天收盤下挫113.57點，收在12986.6點，跌幅0.87%，成交值新台幣1635.25億元。

台積電今天賣壓出籠，終場下挫11元，收在384元，跌幅2.78%。反觀預計週五召開法人說明會的IC設計廠威盛，今天尾盤則攻上漲停，收盤上漲6.4元，漲停價70.6元。

航運股方面，丹麥大型航商馬士基（Maersk）週三釋出對海運運價前景不佳的看法，貨櫃三雄終場卻漲跌互見，陽明尾盤重聚人氣，股價由黑翻紅，終場小漲0.4元，收在60.2元，漲幅0.67%，長榮、萬海收盤跌幅則超過1%。

今天盤面上表現相對抗跌的是生技、化工、網通等族群，生技類股終場上漲0.19%，網通類股收盤上漲0.01%，其中，宏達電尾盤在買氣支撐下漲2.2元，收在52.7元，漲幅4.36%；化工類股終場則上漲0.16%。（編輯：張均懋）1111103

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